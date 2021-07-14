В сети появились фотографии формы «Зенита» на следующий сезон

В сети появились фотографии предполагаемого дизайна формы «Зенита» на предстоящий сезон. Ресурс Footy Headlines представил выездную и домашнюю форму клуба из Санкт-Петербурга на следующий сезон.

Домашний комплект выполнен в небесно-голубом цвете, гостевой — в белом. На домашнюю футболку нанесен узор из тонких полос.