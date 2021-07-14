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В сети появились фотографии формы «Зенита» на следующий сезон

19:45
Форма «Зенита». Фото Twitter
Форма «Зенита». Фото Twitter
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В сети появились фотографии предполагаемого дизайна формы «Зенита» на предстоящий сезон. Ресурс Footy Headlines представил выездную и домашнюю форму клуба из Санкт-Петербурга на следующий сезон.

Домашний комплект выполнен в небесно-голубом цвете, гостевой — в белом. На домашнюю футболку нанесен узор из тонких полос.

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Иван Шитик все материалы автора

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