В сети появились фотографии формы «Зенита» на следующий сезон
19:45
В сети появились фотографии предполагаемого дизайна формы «Зенита» на предстоящий сезон. Ресурс Footy Headlines представил выездную и домашнюю форму клуба из Санкт-Петербурга на следующий сезон.
Домашний комплект выполнен в небесно-голубом цвете, гостевой — в белом. На домашнюю футболку нанесен узор из тонких полос.
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