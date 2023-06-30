Малком дал новичку «Зенита» Коваленко прозвище
Нападающий «Зенита» Малком дал прозвищу новичку сине-бело-голубых Александру Коваленко на первой тренировке россиянина в составе команды.
Во время занятия бразилец обратился к Коваленко «Эй, Клаудиньо», намекая на сходство причесок двух футболистов.
30 июня «Зенит» объявил о трансфере из «Сочи» полузащитника Коваленко. 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года.
В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
|Динамо
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10
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11
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0
|0-0
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15
|Рубин
|0
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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