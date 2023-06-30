Агент Тикнизяна заявил, что не общался с представителями «Эмполи» и «Болоньи»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наяира Тикнизяна, прокомментировал информацию об интересе «Болоньи» и «Эмполи» к футболисту сборной Армении.

«Мы не общались конкретно с представителями «Эмполи» и «Болоньи», но подобной информацией мы тоже обладаем. Увеличивать шансы на переезд в Европу будет только игра Наяира. То, что Наир провел весеннюю часть сезона очень достойно — это отмечают все, в том числе и болельщики «Локомотива», но планка поднята высоко и ей необходимо соответствовать. Наир — серьезный парень, он сейчас сосредоточен на том, чтобы выйти из отпуска и продолжить прогрессировать», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

Тикнизян играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В минувшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.