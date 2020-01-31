Малафеев ушел из спортивного департамента «Зенита»

Как стало известно «СЭ», бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев больше не работает в спортивном департаменте клуба.

В должности заместителя спортивного директора он курировал работу «Зенита-2» и молодежной команды, отвечал за трансферы и подписание контрактов с игроками, а также перемещения футболистов внутри клубной пирамиды.

Вместе с Малафеевым из клуба ушел его помощник Александр Макаров.

Малафеев начал работу в «Зените» в конце ноября 2017-го. И до прихода Хавьера Рибальты летом 2018-го отвечал за трансферы главной команды. Пока неизвестно, кто сменит его на этой должности. (Дмитрий Зимин)