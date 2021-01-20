Малафеев рассказал о своем состоянии после госпитализации. У экс-вратаря «Зенита» коронавирус

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о своем состоянии. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом.

«Я благодарю супругу Екатерину и всех, кто поддерживает меня. Нахожусь под наблюдением врачей. В целом всё хорошо. Не раз побеждали. Уверен, что победим и сейчас! Еще раз спасибо вам за теплые слова. Следите за здоровьем, берегите себя и близких», — написал у себя в Instagram Малафеев.

Жена экс-голкипера Екатерина опубликовала в сторис своего Instagram фотографию мужа из больницы и написала, что он находится в состоянии средней тяжести.

Из Instagram Екатерины Малафеевой. Фото Instagram

Малафеев был госпитализирован во вторник, 19 января. Его жена сообщила, что у бывшего футболиста высокая температура, а также поражены легкие: одно — на 40 процентов, другое на 65-70 процентов.