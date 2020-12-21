Малафеев предположил, что Дриусси может не продлить контракт с «Зенитом»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с «СЭ» мнением о возможных целях сине-бело-голубых на зимнее трансферное окно.

«Всегда нужно искать игроков, которые могли бы усилить команду, а также смотреть позиции, где со временем игроки могут покинуть клуб по разным причинам: возраст или какие-то свои видения. Все эти моменты надо учитывать, — отметил Малафеев. — Что касательно конкретных позиций, то с учетом нынешнего чемпионат России, глобальных усилений делать не стоит. Возможно, будет кто-то на 1-2 позиции, например, с вариантом аренды и правом выкупа».

Малафеев добавил, что нынешний состав «Зенита» вполне боеспособен, чтобы завоевать чемпионство, даже невзирая на нестабильность, которая была осенью. Кардинальных кадровых изменений делать точно не нужно, но в какие-то моменты можно сделать шаги на перспективу развития команды и клуба.

Также он оценил, что будет с игроками, чьи контракты истекают следующим летом.

«Если мы говорим про Кержакова и Жиркова, то с ними в любом случае будет какое-то обсуждение условий, с учетом их пользы в прошлом, но, наверное, не заранее, а ближе к окончанию их контрактов. Что касательно Мусаева и Мостового, молодых ребят, с ними лучше заранее проговорить возможный вариант сотрудничества, с прицелом на то, будет ли сделана на них ставка в «Зените», или им нужно будет дать возможность развиваться в других командах. Если клуб намерен в будущем продавать Дриусси или использовать на конкретной позиции, нужно учитывать, что в последнее время он был не особо рад, что играет не там, где хочет. Возможно, сам Дриусси не захочет подписывать контракт, даже не взирая на финансовые условия, которые могут быть лучше, чем в других клубах, — заявил Малафеев. — Переговоры с Луневым еще при мне даже велись о продлении его контракта, думаю, они возобновятся. Всегда все будет зависеть от того, договорятся ли стороны о продлении, на каких условиях. Каждый из этих игроков по-своему полезен для клуба, но играет и фактор определенных финансовых расходов на их содержание и длительность соглашения».

Ранее Себастьян Дриусси заявил, что ему не нравится играть на той позиции, на которой его используют в клубе. В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

(Анастасия Пастернак)