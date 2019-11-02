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Максимилиан Филипп: «Когда смотрел матчи «Динамо», видел проблемы. Но клуб выбрал осознанно»

17:56
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Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп после матча 15-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (1:1) рассказал об обстоятельствах перехода в московский клуб.

— Когда я переходил в «Динамо», видел матчи этой команды. Сделал осознанный выбор. Знал, что есть проблемы, но видел, что есть и хорошие игроки. Подумал, что могу немного помочь команде добиться лучших результатов. Думаю, что проблема крылась в ментальности. Мы проигрывали, когда не стоило. И это откладывалось в голове. Важно, что у нас новые возможности с новым тренером, у нас свежий взгляд на происходящее. Мы исправляемся и хотим побеждать в каждой игре. (Ярослав Сусов)

Динамо — Ахмат

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