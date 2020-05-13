Максименко считает, что пауза в чемпионате не пойдет «Спартаку» на пользу

Голкипер «Спартака» Александр Максименко сожалеет, что чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса. Турнир остановили 17 марта, в РПЛ осталось сыграть 8 из 30 туров. Вдобавок красно-белые вышли в полуфинал Кубка, где должны встретиться с «Зенитом».

— Действительно, пауза нам не в плюс пошла, — сказал Максименко в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Мы провели суперподготовку. Работали на 200 процентов каждый день. Каждую мелочь прорабатывали. Набрали отличный ход. Плюс после победы в дерби мы получили дополнительный импульс эмоциональный.

«Спартак» начал весеннюю часть с победы над «Динамо» (2:0), также обыграл ЦСКА в четвертьфинале Кубка (3:2 д.в.). В РПЛ команда Доменико Тедеско занимает 8-е место, у нее — 28 очков. Столько же у идущего седьмым «Арсенала», на два больше у «Динамо». В 23-м туре был запланировал матч «Арсенал» — «Спартак».