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Максименко: «Стараюсь вечером книжку почитать, если настроение хорошее»

10:46
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал «СЭ» о сборе «Спартака» в Дубае (ОАЭ), а также о том, чем занимается в свободное время.

— Стараюсь вечером книжку почитать, если настроение хорошее. Но больше времени уходит на восстановление вечером, так как нагрузки большие. Больше в горизонтальном положении нахожусь. Могу еще в компьютер поиграть.

— Соболева обыгрывал?

— А я с ним не играю!

— Раньше вы первый сбор отработали, а потом вернулись в Москву. Здесь такого не будет. Тяжело?

— Непривычно, но все в равных условиях. Почти все команды не возвращаются. Что есть, то есть, но грех жаловаться на такие условия.

(Артем Калинин)

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