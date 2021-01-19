Максименко: «Стараюсь вечером книжку почитать, если настроение хорошее»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал «СЭ» о сборе «Спартака» в Дубае (ОАЭ), а также о том, чем занимается в свободное время.

— Стараюсь вечером книжку почитать, если настроение хорошее. Но больше времени уходит на восстановление вечером, так как нагрузки большие. Больше в горизонтальном положении нахожусь. Могу еще в компьютер поиграть.

— Соболева обыгрывал?

— А я с ним не играю!

— Раньше вы первый сбор отработали, а потом вернулись в Москву. Здесь такого не будет. Тяжело?

— Непривычно, но все в равных условиях. Почти все команды не возвращаются. Что есть, то есть, но грех жаловаться на такие условия.

(Артем Калинин)