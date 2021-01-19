Максименко: «Стараюсь вечером книжку почитать, если настроение хорошее»
10:46
Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал «СЭ» о сборе «Спартака» в Дубае (ОАЭ), а также о том, чем занимается в свободное время.
— Стараюсь вечером книжку почитать, если настроение хорошее. Но больше времени уходит на восстановление вечером, так как нагрузки большие. Больше в горизонтальном положении нахожусь. Могу еще в компьютер поиграть.
— Соболева обыгрывал?
— А я с ним не играю!
— Раньше вы первый сбор отработали, а потом вернулись в Москву. Здесь такого не будет. Тяжело?
— Непривычно, но все в равных условиях. Почти все команды не возвращаются. Что есть, то есть, но грех жаловаться на такие условия.
(Артем Калинин)
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