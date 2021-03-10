Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, как отнесся к приходу в тренерский штаб армейцев Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

— Сердце не екнуло, когда в тренерском штабе появился Василий Березуцкий?

— Было немного. Да и когда Ермакович приехал из Белоруссии, тоже мелькнуло — уж не под меня ли? Но я привык работать и жить сегодняшним днем. Повторяю, у нас с Гончаренко в отношениях все было идеально. Он всегда советовался по любым вопросам — как выстроить распорядок дня, сколько проводить тренировок, когда лучше лететь на выезд. И во всем мы приходили к общему мнению. К тому же я раз и навсегда усвоил — помощник должен во всем быть горой за главного тренера. Причем не только в работе. К примеру, однажды пришлось объясняться с фанатами, которые в Лужниках пригласили Хуанде Рамоса на жесткий разговор. В Англии пришлось успокоить какого-то дебила, оскорблявшего с трибуны Слуцкого. Да и с Гончаренко во время заварухи на «Локомотиве» я полез пожар гасить. Но так и должно быть — мы ведь один кулак.

Онопко покинул должность тренера ЦСКА в конце декабря 2020 года. 3 марта стало известно, что красно-синие предложили специалисту участие в новом проекте клуба.

(Александр Львов)

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