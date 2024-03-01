Ромащенко — о молодых талантах «Динамо»: «Это во многом заслуга спортивного директора»

Бывший футболист «Динамо» Максим Ромащенко в разговоре с «СЭ» высказался о работе спортивного директора бело-голубых Желько Бувача.

«В последние 4 года мы видим, как в «Динамо» зажигаются одна молодая звездочка за другой. А ведь именно Бувач настоял на том, чтобы в основном составе как можно быстрее оказались Тюкавин с Захаряном. И оказался на 100 процентов прав. Дальше были Гладышев, Кутицкий, Бессмертный — по количеству воспитанников на поле динамовцы постоянно на одном из первых мест. А сколько еще молодых на подходе — последние сборы не дадут соврать, на них мы увидели много новых интересных мальчишек. Все это во многом заслуга спортивного директора, который, уверен, продолжит этот курс и в будущем», — сказал Ромащенко «СЭ».

Ранее сообщалось, что в клубе довольны работой боснийца. Он пришел в московскую команду зимой 2020 года.

После 18 туров РПЛ «Динамо» набрало 32 очка и расположилось на 3-м месте в турнирной таблице.