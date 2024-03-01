«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в первом матче РПЛ после зимней паузы

«Ростов» в домашнем матче обыграл «Крылья Советов» в 19-м туре чемпионата России — 2:0.

Счет был открыт на 29-й минуте форвардом хозяев Егором Голенковым. На 80-й минуте хавбек хозяев Иван Комаров удвоил преимущество.

После 19 туров «Ростов» набрал 24 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» идут на 6-й позиции, набрав 29 баллов.

В 20-м туре «Ростов» сыграет с «Краснодаром», «Крылья» встретятся с ЦСКА. Оба матча пройдут 8 марта.