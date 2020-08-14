Максим Орешкин: «Самая сильная команда ЦСКА ждет в ближайшие годы»

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин выразил надежду, что ему удастся серьезно усилить клуб в ближайшие годы.

— В каждой команде есть футболисты, игра которых симпатична. Это, в свое время, и Олег Корнаухов, и Сергей Семак, и Вагнер Лав, и многие другие. Особняком, конечно, стоит наш капитан — Игорь Акинфеев.

А самая сильная команда нас ждет в ближайшие годы. Я буду стараться сделать для этого все необходимое.

— Вы не раз говорили, что в ЦСКА — лучший менеджмент в российском футболе. Как у вас налажено взаимодействие с руководством клуба и главным тренером команды?

— Активно поработав вместе с командой управленцев клуба, только укрепился в этом мнении. Взаимопонимание у меня с Романом Бабаевым и командой сложилось сразу. Ведь что отличает ПФК ЦСКА — это то, что для людей, работающих в клубе, ЦСКА — это не пустой звук, не просто запись в трудовой книжке, ЦСКА — это семья. Все поддерживают, помогают друг другу, совместно принимают решение без склок и интриг. Это, кстати, одна из ключевых задач на ближайшие годы — сохранение правильного микроклимата в клубе — мы должны сохранять дух, который сложился в «эпоху Гинера».