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Митрофанов — о Пьяниче в ЦСКА: «Пусть он будет неким послом, который покажет миру, что в России безопасно»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

— Как вы отреагировали на трансфер Миралема Пьянича в ЦСКА, учитывая несостоявшуюся игру со сборной Боснии и его высказывания?

— Надо помнить, что инициатором той игры была сама Босния. Могут быть разные точки зрения, но мне кажется, нужно смотреть позитивно — у человека принципиально поменялась позиция. Не даю никакой оценки, тогда он сказал одно, а сейчас сделал другое. Он перешел к нам в футбол — пусть будет неким послом, который покажет миру, что в России безопасно, все хорошо и можно играть. Это надо использовать.

— Вам не кажется, что если бы игра с Боснией тогда случилась, то вопрос возвращения ускорился бы?

— РФС было бы жить сильно проще. Чем больше матчей внутри УЕФА будет происходить, тем легче будут вестись переговоры по возвращению команд на всех уровнях. Важна не только работа сверху, когда мы работаем с теми, кто ограничил нас, — руководство ФИФА и УЕФА. Но и работа снизу — игроки в клубах. Почему теннисисты играют? Потому что сообщество теннисистов выступило против отстранения своих коллег. К сожалению, у нас сейчас нет такой солидарности. Она и должна появиться через клубное и игроцкое взаимодействие.

Максим Митрофанов. «Ведем переговоры с Сирией и Брунеем». Митрофанов — о соперниках сборной России, медиалиге и пиве на стадионах

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Митрофанов
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 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
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 - : -
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