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Судейство

3 апреля 2025, 09:00

Митрофанов — о возможном возвращении Хачатурянца: «РФС был доволен его работой во главе судейского комитета»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении Ашота Хачатурянца в судейский комитет.

— Много разговоров о возможном возвращении Ашота Хачатурянца в российское судейство. Это реально?

— В первую очередь это нужно спрашивать у самого Ашота Рафаиловича. В любом случае он наш большой друг, коллега, который долгое время руководил российским судейством. Сейчас занимается проектами, связанными с развитием детско-юношеского футбола в нашей стране. Ашот Рафаилович — большой поклонник футбола, нашей сборной. Говорить, что он исчез из российского футбола, неправильно. Хачатурянц — часть большой футбольной семьи.

— Вы будете рады его возвращению?

— Если говорить в контексте российского судейства, то этот вопрос скорее к нему. Понятно, что РФС был доволен той работой, которую Хачатурянц провел как глава судейского комитета. И она продолжается. Павел Юрьевич Каманцев работает в рамках той же стратегии по развитию нашего судейства.

С 2019 по 2022 год Хачатурянц возглавлял судейский комитет, а с 2021 по 2022 год (включая статус и. о.) был президентом РПЛ.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.Максим Митрофанов: «Этапом возвращения России может быть игра на нейтральных полях. Но мы хотим проводить матчи дома»

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Ашот Хачатурянц
Максим Митрофанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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