Митрофанов — о возможном возвращении Хачатурянца: «РФС был доволен его работой во главе судейского комитета»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении Ашота Хачатурянца в судейский комитет.

— Много разговоров о возможном возвращении Ашота Хачатурянца в российское судейство. Это реально?

— В первую очередь это нужно спрашивать у самого Ашота Рафаиловича. В любом случае он наш большой друг, коллега, который долгое время руководил российским судейством. Сейчас занимается проектами, связанными с развитием детско-юношеского футбола в нашей стране. Ашот Рафаилович — большой поклонник футбола, нашей сборной. Говорить, что он исчез из российского футбола, неправильно. Хачатурянц — часть большой футбольной семьи.

— Вы будете рады его возвращению?

— Если говорить в контексте российского судейства, то этот вопрос скорее к нему. Понятно, что РФС был доволен той работой, которую Хачатурянц провел как глава судейского комитета. И она продолжается. Павел Юрьевич Каманцев работает в рамках той же стратегии по развитию нашего судейства.

С 2019 по 2022 год Хачатурянц возглавлял судейский комитет, а с 2021 по 2022 год (включая статус и. о.) был президентом РПЛ.