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2 апреля, 21:19

Мостовой — о назначении Шалимова: «Одно дело, когда тренирует какой-нибудь «Петруня» как Абаскаль или Тедеско, а другое — футбольный человек»

Дарик Агаларов
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Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Игоря Шалимова главным тренером «Факела».

— Как вы оцените назначение Шалимова в «Факел». Что нужно, чтобы у него получилось в воронежском клубе?

— Все равно играют футболисты. Причем «Факел» не в первый раз в таком плохом положении. За 2 года кучу тренеров сменили. От футболистов все будет зависеть. Ясно, что преимущество огромное, что рядом с ними будет футбольный человек.

— Игорь Шалимов таковым является же?

— Конечно. Одно дело, когда тренирует какой-нибудь «Петруня» как Абаскаль или Тедеско, а другое — футбольный человек. Уже хорошо. Но это не гарант того, что они спасутся, играют-то футболисты. Ситуация у них тяжелая, но если игроки соберутся, то ее можно выправить.

30 марта пост главного тренера «Факела» покинул Дмитрий Пятибратов. Воронежский клуб с 14 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров. 2 апреля клуб объявил о назначении Шалимова на пост главного тренера.

Александр Мостовой
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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