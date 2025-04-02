Мостовой — о назначении Шалимова: «Одно дело, когда тренирует какой-нибудь «Петруня» как Абаскаль или Тедеско, а другое — футбольный человек»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Игоря Шалимова главным тренером «Факела».

— Как вы оцените назначение Шалимова в «Факел». Что нужно, чтобы у него получилось в воронежском клубе?

— Все равно играют футболисты. Причем «Факел» не в первый раз в таком плохом положении. За 2 года кучу тренеров сменили. От футболистов все будет зависеть. Ясно, что преимущество огромное, что рядом с ними будет футбольный человек.

— Игорь Шалимов таковым является же?

— Конечно. Одно дело, когда тренирует какой-нибудь «Петруня» как Абаскаль или Тедеско, а другое — футбольный человек. Уже хорошо. Но это не гарант того, что они спасутся, играют-то футболисты. Ситуация у них тяжелая, но если игроки соберутся, то ее можно выправить.

30 марта пост главного тренера «Факела» покинул Дмитрий Пятибратов. Воронежский клуб с 14 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров. 2 апреля клуб объявил о назначении Шалимова на пост главного тренера.