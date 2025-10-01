Футбол
Сегодня, 20:15

Митрофанов — о возвращении пива: «У клубов появится возможность создать культуру проведения времени на стадионе»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с возвращением пива на российские стадионы.

— Вопрос обсуждался и продолжает обсуждаться. Мы прояснили свою позицию. Культура нашего общества за последние 20-30 лет значительно выросла. Это видно и по употреблению спиртных напитков, оно стало более ответственным. Ситуация, когда в любом парке, кинотеатре, торговом центре употребляли спиртные напитки в качестве досуга, — ее нет. Например, я пиво не пью, это мой личный выбор. Если мой товарищ хочет выпить кружку пива, пойдем в то место, где он может себе это позволить, — не буду настаивать на выборе другого места. Из моих товарищей никто не напивается.

Почему на концертах мы разрешаем продавать пиво? Или на городских мероприятиях? Тогда зачем ограничиваем болельщика на стадионе? Он пойдет в бар, где получит трансляцию и развлечение. Люди приходят не напиваться, а получить удовольствие — так же и на стадионе. Например, люди посещают ресторан — кто-то выпьет чай, а кто-то — кружку пива. Так и на стадионе. Чтобы вы понимали, пролив пива особого эффекта на экономику клубов не произведет. Вы можете сами посчитать — умножить цену кружки на среднюю посещаемость.

А стоимость билета, количество проданных билетов — это влияет. Тогда у клубов появится возможность создать культуру проведения времени на стадионе. А речь идет о продаже пива на стадионах, которые оборудованы системой СИБ (система идентификации болельщика. — Прим. «СЭ»). Это безопасные стадионы, на которых количество нарушений измеряется единицами в год.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о&nbsp;том, что Россию нужно вернуть на&nbsp;международные соревнования.
Максим Митрофанов
