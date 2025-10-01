Источник: Хачатурянц ведет переговоры со «Спартаком» и может войти в правление клуба

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц ведет переговоры о вхождении в правление «Спартака», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, бывший глава РПЛ может привлечь в клуб инвестиции в размере нескольких миллиардов рублей. Он получит большие полномочия на подбор менеджмента и ключевое слово по назначению/увольнению тренера».

57-летний функционер занимал пост президента РПЛ с 2021 по 2022 годы.

В феврале Хачатурянц в интервью «СЭ» назвал работу в «Спартаке» своей мечтой и рассказал, что ранее уже мог стать руководителем клуба.