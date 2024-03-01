Калинов: «Спартаку» самому принимать решение о том, как поступить с Промесом»

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов прокомментировал задержание нападающего «Спартака» Квинси Промеса на погранконтроле в аэропорту Дубая.

«Я считаю, что если Промес будет экстрадирован в Нидерланды, то у клуба будут все основания для досрочного расторжения соглашения с футболистом. Здесь нужно смотреть документы, но я предполагаю, что эта ситуация может подходить под определенные пункты договора, когда игрок в силу сложившихся обстоятельств не сможет принимать участия в соревнованиях и выполнять свои обязательства по контракту. Убежден, что подобный пункт в большинстве контрактов есть и что основания у «Спартака» для его активации имеются. И затем клубу надо будет самому принимать решение о том, как поступить с Промесом», — цитирует «Газета.Ru» Калинова.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.