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Судейство

Максим Калиниченко: «То, что сделал Москалев с «Краснодаром» — это позор»

00:24
Владимир Москалев. Фото Twitter
Владимир Москалев. Фото Twitter
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Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко раскритиковал работу главного арбитра матча 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) Владимира Москалева.

«Поступок Москалева — это позор! То, что сделал Москалев с «Краснодаром» иначе как позором назвать нельзя, — написал Калиниченко в своем Telegram-канале. — Мало того, что он должен был сам все рассмотреть, не прибегая к помощи ВАР, так еще и помощнички сидят, кукурузу в поле стерегут...

Предположу, что, с большой долей вероятности, прилетело за высказывания Владимира Хашига после прошлого тура. Если это так, то, значит, судьи себя ощущают некоей кастой неприкасаемых, которые показывают свою солидарность и готовность наказывать за публичные нападки в их сторону. Или это указание нового руководителя судейского корпуса?

Я всегда рубился с судьями, будучи игроком. Предположу, что они меня за это терпеть не могли. Но видя то, как они продолжают методично уничтожать любые зачатки уважения к профессии, понимаю, что ничего не изменится ни с внедрением ВАР, ни с внедрением чипов им в одно место...

Хочу услышать объяснения. Хотя, что я там нового услышу? Скажут, что «трактовки» позволяют рассудить и так, и сяк... Тьфу. Противно».

В концовке матча Виктор Классон попытался пройти Игоря Дивеева в штрафной красно-синих. Мяч от груди шведа отскочил в сторону выставленной руки россиянина. Главный арбитр Владимир Москалев продолжил игру. После консультации с ВАР решение не назначать пенальти осталось в силе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

Дополнительная информация:

https://t.me/KalinaMaks25/25

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Евгений Петров все материалы автора

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