Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко раскритиковал работу главного арбитра матча 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) Владимира Москалева.

«Поступок Москалева — это позор! То, что сделал Москалев с «Краснодаром» иначе как позором назвать нельзя, — написал Калиниченко в своем Telegram-канале. — Мало того, что он должен был сам все рассмотреть, не прибегая к помощи ВАР, так еще и помощнички сидят, кукурузу в поле стерегут...

Предположу, что, с большой долей вероятности, прилетело за высказывания Владимира Хашига после прошлого тура. Если это так, то, значит, судьи себя ощущают некоей кастой неприкасаемых, которые показывают свою солидарность и готовность наказывать за публичные нападки в их сторону. Или это указание нового руководителя судейского корпуса?

Я всегда рубился с судьями, будучи игроком. Предположу, что они меня за это терпеть не могли. Но видя то, как они продолжают методично уничтожать любые зачатки уважения к профессии, понимаю, что ничего не изменится ни с внедрением ВАР, ни с внедрением чипов им в одно место...

Хочу услышать объяснения. Хотя, что я там нового услышу? Скажут, что «трактовки» позволяют рассудить и так, и сяк... Тьфу. Противно».

В концовке матча Виктор Классон попытался пройти Игоря Дивеева в штрафной красно-синих. Мяч от груди шведа отскочил в сторону выставленной руки россиянина. Главный арбитр Владимир Москалев продолжил игру. После консультации с ВАР решение не назначать пенальти осталось в силе.