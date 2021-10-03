Максим Калиниченко: «То, что сделал Москалев с «Краснодаром» — это позор»
Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко раскритиковал работу главного арбитра матча 10-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (0:0) Владимира Москалева.
«Поступок Москалева — это позор! То, что сделал Москалев с «Краснодаром» иначе как позором назвать нельзя, — написал Калиниченко в своем Telegram-канале. — Мало того, что он должен был сам все рассмотреть, не прибегая к помощи ВАР, так еще и помощнички сидят, кукурузу в поле стерегут...
Предположу, что, с большой долей вероятности, прилетело за высказывания Владимира Хашига после прошлого тура. Если это так, то, значит, судьи себя ощущают некоей кастой неприкасаемых, которые показывают свою солидарность и готовность наказывать за публичные нападки в их сторону. Или это указание нового руководителя судейского корпуса?
Я всегда рубился с судьями, будучи игроком. Предположу, что они меня за это терпеть не могли. Но видя то, как они продолжают методично уничтожать любые зачатки уважения к профессии, понимаю, что ничего не изменится ни с внедрением ВАР, ни с внедрением чипов им в одно место...
Хочу услышать объяснения. Хотя, что я там нового услышу? Скажут, что «трактовки» позволяют рассудить и так, и сяк... Тьфу. Противно».
В концовке матча Виктор Классон попытался пройти Игоря Дивеева в штрафной красно-синих. Мяч от груди шведа отскочил в сторону выставленной руки россиянина. Главный арбитр Владимир Москалев продолжил игру. После консультации с ВАР решение не назначать пенальти осталось в силе.
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