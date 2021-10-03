Черевченко объяснил, чего не хватило «Химкам» для победы над «Арсеналом»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал итог матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (0:0).
«Ничья — закономерный результат, который не устроил ни «Арсенал», ни «Химки». Замены связаны с тем, что не устраивала игра футболистов, которые вышли в стартовом составе. Не устраивала игра в атаке, поэтому сделали коррективы в перерыве. Выпустили Долгова и Трошечкина. Считаю, второй тайм получился другим.
Игроки часто падали? Газон в хорошем состоянии. Я считаю, это проблемы игроков. Надо правильно подбирать бутсы.
Мы жестко поговорили в раздевалке в перерыве с футболистами. Объяснили, как можно вскрыть оборону «Арсенала». Чего не хватило для победы? Не хватило завершения. Не хватило футбольной наглости, не хватило фарта. Фарт надо возвращать», — приводит слова Черевченко пресс-служба клуба.
После этого матча «Химки» набрали 8 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/oktyabr/igor-cherevchenko-vo-vtorom-tayme-igrali-ostree-mogli-zabit-ne-odin-i-ne-dva-/
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