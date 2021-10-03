Черевченко объяснил, чего не хватило «Химкам» для победы над «Арсеналом»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал итог матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (0:0).

«Ничья — закономерный результат, который не устроил ни «Арсенал», ни «Химки». Замены связаны с тем, что не устраивала игра футболистов, которые вышли в стартовом составе. Не устраивала игра в атаке, поэтому сделали коррективы в перерыве. Выпустили Долгова и Трошечкина. Считаю, второй тайм получился другим.

Игроки часто падали? Газон в хорошем состоянии. Я считаю, это проблемы игроков. Надо правильно подбирать бутсы.

Мы жестко поговорили в раздевалке в перерыве с футболистами. Объяснили, как можно вскрыть оборону «Арсенала». Чего не хватило для победы? Не хватило завершения. Не хватило футбольной наглости, не хватило фарта. Фарт надо возвращать», — приводит слова Черевченко пресс-служба клуба.

После этого матча «Химки» набрали 8 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.