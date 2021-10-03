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Черевченко объяснил, чего не хватило «Химкам» для победы над «Арсеналом»

09:37
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал итог матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (0:0).

«Ничья — закономерный результат, который не устроил ни «Арсенал», ни «Химки». Замены связаны с тем, что не устраивала игра футболистов, которые вышли в стартовом составе. Не устраивала игра в атаке, поэтому сделали коррективы в перерыве. Выпустили Долгова и Трошечкина. Считаю, второй тайм получился другим.

Игроки часто падали? Газон в хорошем состоянии. Я считаю, это проблемы игроков. Надо правильно подбирать бутсы.

Мы жестко поговорили в раздевалке в перерыве с футболистами. Объяснили, как можно вскрыть оборону «Арсенала». Чего не хватило для победы? Не хватило завершения. Не хватило футбольной наглости, не хватило фарта. Фарт надо возвращать», — приводит слова Черевченко пресс-служба клуба.

После этого матча «Химки» набрали 8 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/oktyabr/igor-cherevchenko-vo-vtorom-tayme-igrali-ostree-mogli-zabit-ne-odin-i-ne-dva-/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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