«Спартак» — «Ахмат»: Промес забил гол после ошибки Гудиева и отпраздновал с Руем Виторией
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес забил гол в ворота «Ахмата» в концовке матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он вывел красно-белых вперед.
Роман Зобнин исполнил навес с фланга, голкипер «Ахмата» Виталий Гудиев нерасчетливо вышел на перехват, так что Промес успел опередить его и отправил мяч в пустые ворота.
После гола Промес побежал к тренерской скамейке «Спартака». Там он попал в объятия главного тренера Руя Витории, его штаба и партнеров по команде.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю