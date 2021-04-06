Максим Деменко оценил игру «Краснодара» в матче с «Ахматом»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал матч «быков» с «Ахматом». Краснодарский клуб проиграл грозненцам со счетом 0:5.

«Достаточно шокирующий результат — при всем уважении к «Ахмату», предположить такой разгром было сложно. Трудно объяснить такой результат. Еще осенью команда достойно смотрелась в Лиге чемпионов, одержала несколько ярких побед в чемпионате. И даже проигранные матчи в начале этого года были небезнадежны. Стоит отдать должное Мусаеву, проведшему хорошую работу», — цитирует Деменко «Известия».

После 24 туров РПЛ «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 балла. «Ахмат» располагается строчкой ниже.