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Максим Деменко оценил игру «Краснодара» в матче с «Ахматом»

08:20
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал матч «быков» с «Ахматом». Краснодарский клуб проиграл грозненцам со счетом 0:5.

«Достаточно шокирующий результат — при всем уважении к «Ахмату», предположить такой разгром было сложно. Трудно объяснить такой результат. Еще осенью команда достойно смотрелась в Лиге чемпионов, одержала несколько ярких побед в чемпионате. И даже проигранные матчи в начале этого года были небезнадежны. Стоит отдать должное Мусаеву, проведшему хорошую работу», — цитирует Деменко «Известия».

После 24 туров РПЛ «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 балла. «Ахмат» располагается строчкой ниже.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1146881/aleksei-fomin/dvoika-po-khimkam-prervana-sensatcionnaia-besproigryshnaia-seriia-v-rpl

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