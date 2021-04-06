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Балахнин высказался о матче «Ростова» со «Спартаком»

08:11
Сергей Балахнин. Фото «СЭ»
Сергей Балахнин. Фото «СЭ»
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин подвел итоги матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).

«Вышел боевой матч с равным первым таймом и преимуществом «Спартака» во втором. Команда Карпина старалась, но по сути в первом тайме выжала всё, что могла из имеющихся моментов. Во многом ей повезло в эпизоде с автоголом Маслова. При этом, не пропусти ростовчане перед самым перерывом, возможно, матч пошел бы по-другому сценарию. «Спартак» же вновь сделал заявку на борьбу за золото. Он уже навязал ее «Зениту», и качество атаки красно-белых позволяет им рассчитывать на большее», — цитирует тренера «Известия».

После 24 туров РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. У лидирующего «Зенита» 51 балл в активе.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1146881/aleksei-fomin/dvoika-po-khimkam-prervana-sensatcionnaia-besproigryshnaia-seriia-v-rpl

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