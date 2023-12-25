Источник: «Маккаби» из Хайфы согласовал покупку полузащитника «Динамо» Лесового
Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой близок к переходу в «Маккаби» из Хайфы, сообщает Sport5.co.il.
Как утверждает источник, израильский клуб согласовал покупку 25-летнего россиянина. Сумма трансфера составит 1 миллион евро.
23 декабря сообщалось, что на футболиста также претендует «Маккаби» из Тель-Авива.
Лесовой выступает за «Динамо» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 футболист сделал 1 результативную передачу в 13 матчах за бело-голубых.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.
(Эли Швидлер)
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