Россия — на 29-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, лидирует Англия

Россия заняла 29-е место в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.

У России — 18,632 балла. Англия с 100,553 балла лидирует в рейтинге, на втором месте — Испания (86,114), Италия расположилась на 3-й позиции (83,284), Германия с 80,909 баллами — четвертая, топ -5 замкнула Франция — 62,164.

В женской таблице коэффициентов Россия на 31-й строчке, в таблице мини-футбольных ассоциаций — на втором месте (2547,159).

Клубные коэффициенты ассоциации основаны на результатах клубов каждой ассоциации в пяти предыдущих сезонах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Рейтинг определяет количество мест, выделенных ассоциации (стране) в предстоящем клубном турнире УЕФА.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.