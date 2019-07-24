"Маккаби" готов продать Переца "Локомотиву" за 4 миллиона евро

В израильских СМИ сообщение "СЭ" о конкретном интересе, проявляемом "Локомотивом" к полузащитнику "Маккаби" Тель-Авив Дору Перецу стало основной новостью.

Перец, в свои 24 года, является ключевым игроком как в "Маккаби", так и в сборной Израиля. Сегодня вечером полузащитник выйдет в основе "Маккаби" в отборочном матче Лиги чемпионов против румынского "Клуж".

Предполагается, что если от "Локомотива" поступит предложение на сумму в 4 миллиона евро, то "Маккаби" не станет чинить препятствия игроку, несмотря на контрактные обязательства последнего перед клубом. (Эли Швидлер)

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