Бальбуэна: «Отдохнем и продолжим бороться за чемпионство»
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) отметил, что команда провела два разных тайма. По его словам, второе место по итогам первой части чемпионата — хороший результат.
«Сегодня мы отдали все силы, чтобы победить «Зенит» и уйти на перерыв на первом месте, к сожалению, нам чуть-чуть не хватило удачи. Мы провели два разных тайма, это расстроило.
В первой половине игры у нас не получалось играть в свой футбол. Как я могу оценить первую часть сезона? Второе место — хороший результат, но не тот, к которому мы стремимся. Еще не все потеряно. Мы отдохнем и продолжим бороться за чемпионство", — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
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