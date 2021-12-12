Бальбуэна: «Отдохнем и продолжим бороться за чемпионство»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) отметил, что команда провела два разных тайма. По его словам, второе место по итогам первой части чемпионата — хороший результат.

«Сегодня мы отдали все силы, чтобы победить «Зенит» и уйти на перерыв на первом месте, к сожалению, нам чуть-чуть не хватило удачи. Мы провели два разных тайма, это расстроило.

В первой половине игры у нас не получалось играть в свой футбол. Как я могу оценить первую часть сезона? Второе место — хороший результат, но не тот, к которому мы стремимся. Еще не все потеряно. Мы отдохнем и продолжим бороться за чемпионство", — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.