«Оренбург» — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ
«Оренбург» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 13.00 мск.
«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Сивис, Ценов, Касимов, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Томпсон, Гузина.
Запасные: Дегтев, Поройков, Ведерников, Лукашов, Жуан Силва, Назаренко, Васильев, Голыбин, Пыхчеев, Савельев, Жузес, Касаджиков.
«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Муфи, Андерсон, Бевеев, Муйоколо, Рядно, Мурид, Шильцов, Мендель, Голенков.
Запасные: Кукушкин, Кирш, Гассама, Беликов, Ива, Петров, Ковач, Поспелов, Петров, Оффор, Порохов, Хиль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3
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