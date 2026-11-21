«Оренбург» — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ

«Оренбург» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 13.00 мск.

«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Сивис, Ценов, Касимов, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Томпсон, Гузина.

Запасные: Дегтев, Поройков, Ведерников, Лукашов, Жуан Силва, Назаренко, Васильев, Голыбин, Пыхчеев, Савельев, Жузес, Касаджиков.

«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Муфи, Андерсон, Бевеев, Муйоколо, Рядно, Мурид, Шильцов, Мендель, Голенков.

Запасные: Кукушкин, Кирш, Гассама, Беликов, Ива, Петров, Ковач, Поспелов, Петров, Оффор, Порохов, Хиль.