Макаров: «Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке»
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о работе нового главного тренера Марцела Лички.
«Сезон покажет, в какой форме мы подходим к чемпионату. Пока что все идет как надо. Атмосфера в команде очень хорошая, боевая. Мы ждем начала сезона. Мое первое впечатление о Личке — хороший специалист, качественный тренер. Думаю, Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке. В предстоящем сезоне мы надеемся на самое лучшее», — приводит слова Макарова Sport24.
Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.
В прошлом сезоне бело-голубые заняли девятое место в РПЛ с 45 очками в 30 матчах.
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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|- : -
|23.07
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