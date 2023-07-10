Макаров: «Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о работе нового главного тренера Марцела Лички.

«Сезон покажет, в какой форме мы подходим к чемпионату. Пока что все идет как надо. Атмосфера в команде очень хорошая, боевая. Мы ждем начала сезона. Мое первое впечатление о Личке — хороший специалист, качественный тренер. Думаю, Личка и «Динамо» — неплохой тандем, это видно на каждой тренировке. В предстоящем сезоне мы надеемся на самое лучшее», — приводит слова Макарова Sport24.

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

В прошлом сезоне бело-голубые заняли девятое место в РПЛ с 45 очками в 30 матчах.