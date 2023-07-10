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Сегодня, 05:16

Рыков: «Надеюсь, предстоящий сезон с Личкой сложится для «Динамо» намного лучше»

Сергей Разин
корреспондент
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Помощник главного тренера «Динамо-2» Владимир Рыков поделился ожиданиями от выступления основной команды в новом сезоне.

«Видел, как на сборах ребята тренировались под большими нагрузками, играли в агрессивный футбол. Посмотрим, как это скажется на результатах в будущем. Марцел Личка на первой конференции озвучил задачи, которые поставили вместе с руководством. Надеюсь, предстоящий сезон с Личкой сложится намного лучше, чем прошлый», — приводит слова Рыкова Sport24.

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

В прошлом сезоне бело-голубые заняли девятое место в РПЛ с 45 очками в 30 матчах.

Владимир Рыков
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
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