Рыков: «Надеюсь, предстоящий сезон с Личкой сложится для «Динамо» намного лучше»

Помощник главного тренера «Динамо-2» Владимир Рыков поделился ожиданиями от выступления основной команды в новом сезоне.

«Видел, как на сборах ребята тренировались под большими нагрузками, играли в агрессивный футбол. Посмотрим, как это скажется на результатах в будущем. Марцел Личка на первой конференции озвучил задачи, которые поставили вместе с руководством. Надеюсь, предстоящий сезон с Личкой сложится намного лучше, чем прошлый», — приводит слова Рыкова Sport24.

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

В прошлом сезоне бело-голубые заняли девятое место в РПЛ с 45 очками в 30 матчах.