«Акрон» объявил о переходе нападающего «Эшторила» и сборной Кабо-Верде Беншимола

Нападающий «Эшторила» и сборной Кабо-Верде Жилсон Беншимол перешел в «Акрон», сообщает пресс-служба российского клуба. Срок соглашения не уточняется.

В прошлом сезоне 22-летний форвард выступал на правах аренды в «Бенфике Б». В 31 матче он забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

За «Эшторил» форвард провел 18 матчей и не отметился голами. На его счету 5 мячей в 15 играх за сборную Кабо-Верде.