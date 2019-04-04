Магомед-Шапи Сулейманов: "Практически невозможно выйти на уровень Месси, но я буду стараться"

Полузащитник молодежной сборной России и "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как относится к сравнениям с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

– На кого равнялись в детстве? Были ли кумиры?

– В детстве кумиров не было. Когда стал постарше, начала импонировать игра Лионеля Месси. Следил за всеми его движениями, за тем, как он контролирует мяч. Я считаю, что это лучший игрок на все времена, – сказал Сулейманов в интервью YouTube-каналу РФС.

– Как вы относитесь к тому, что вас сравнивают с Месси?

– Мне это льстит. Но между Лионелем Месси и мною очень большая пропасть. Я конечно буду стараться много работать и прогрессировать, чтобы выйти на его уровень. Это почти невозможно, но я буду стараться.

– Есть что-то похожее с Лионелем, например, удары?

– Да, удары я часто отрабатываю. Иногда залетают.

– Не иногда, а часто.

– Ну да, часто. Я думаю, все зависит от того, как мы работаем каждый день и оттачиваем удар.

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