Олусегун считает пример перехода Сафонова в «ПСЖ» мотивацией для себя
Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что пример перехода вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» является для него мотивацией.
«Да, мы немного поговорили с Матвеем Сафоновым. Его пример — мотивация для меня. Мне нравится его игра, мне нравится то, какой он получил опыт. Это классный футболист», — цитирует Олусегуна ТАСС.
Олусегун играет за «Краснодар» с 2022 года. В сезоне-2024/25 он в 28 матчах во всех турнирах забил 3 гола. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.
6 июня Олусегун вышел на замену во своем первом матче за сборную Нигерии — это была товарищеская встреча со сборной России (1:1), за которую играл Сафонов.
Источник: ТАСС
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|17.10
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|1 : 1
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|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
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