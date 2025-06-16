Олусегун считает пример перехода Сафонова в «ПСЖ» мотивацией для себя

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что пример перехода вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» является для него мотивацией.

«Да, мы немного поговорили с Матвеем Сафоновым. Его пример — мотивация для меня. Мне нравится его игра, мне нравится то, какой он получил опыт. Это классный футболист», — цитирует Олусегуна ТАСС.

Олусегун играет за «Краснодар» с 2022 года. В сезоне-2024/25 он в 28 матчах во всех турнирах забил 3 гола. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

6 июня Олусегун вышел на замену во своем первом матче за сборную Нигерии — это была товарищеская встреча со сборной России (1:1), за которую играл Сафонов.