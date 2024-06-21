Газизов о Бердыеве: «Спасибо большое Курбану Бекиечу. Мы не расстаемся, все время на связи»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем Курбана Бердыева.

13 апреля клуб объявил о назначении Бердыева на пост советника президента. 12 июня стало известно, что Бердыев станет тренером клуба «Туран Товуз».

«Бердыев заканчивает с нами работу. Он продолжит ее в Азербайджане. Тепло с нами пообщался, получил награду «Заслуженного тренера Республики Дагестан» от главы нашей республики на церемонии награждения. Мы не расстаемся, все время на связи. Двигаемся дальше. Спасибо большое Курбану Бекиечу, что поделился своим большим опытом. Это очень приятно», — сказал Газизов «СЭ».

«Динамо» из Махачкалы заняла второе место в первой лиге по итогам сезона-2023/24 и пробилось в РПЛ впервые в своей истории.