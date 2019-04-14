Магомед Адиев - о поражении от "Зенита": "Когда стакан пуст, как бы ты не выливал - оттуда ничего не выльется"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после матча 23-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:5) отметил, что у его команды большие проблемы, которые были и ранее. Он добавил, что постарается выстроить игру так, чтобы клуб выглядел более боеспособным в последних семи играх чемпионата.

– Мог ли "Анжи" сыграть лучше?

– Второе подобное поражение, все, что можно, я уже в Краснодаре сказал, – сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер". – По этой игре что я могу сказать? Очевидно, что у команды нет эмоций, это было видно уже на 15-й минуте матча. Это большая, очень серьезная проблема, почему этих эмоций нет. Значит, я не сказал тех нужных слов, чтоб дать эти эмоции, чтобы команда сегодня вышла как на игру.

В принципе это было ожидаемо, я это руководству доносил, что будут определенные проблемы у нас. Когда стакан пуст, как бы ты не выливал - оттуда ничего не выльется. Чтобы оттуда что-то пить - туда надо что-то налить. Мы не наливаем. Из-за этого у нас будут большие проблемы в оставшихся семи играх. Они для меня и раньше были очевидны. Попытаюсь выстроить команду так, чтобы она была в последних играх более боеспособной.

"Зенит" набрал 48 очков и увеличил отрыв в турнирной таблице РПЛ от второго места до 6 очков. "Анжи", имея в своем активе 19 очков, занимает 15-ю строчку.

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