Магнуссон вышел на замену в матче ЦСКА — «Рубин»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон вышел на замену в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он появился на поле перед началом второго тайма.

4 апреля Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ-2020/21 против «Тамбова» (2:1). С тех пор он не принимал участия в официальных матчах.

Исландец восстановился после тяжелой травмы и дебютирует за красно-синих в этом сезоне.