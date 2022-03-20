Магнуссон вышел на замену в матче ЦСКА — «Рубин». Исландец восстановился после травмы и дебютирует в сезоне
Магнуссон вышел на замену в матче ЦСКА — «Рубин»
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон вышел на замену в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он появился на поле перед началом второго тайма.
4 апреля Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ-2020/21 против «Тамбова» (2:1). С тех пор он не принимал участия в официальных матчах.
Исландец восстановился после тяжелой травмы и дебютирует за красно-синих в этом сезоне.
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|42
|
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|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
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|20
|10
|5
|5
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|35
|
6
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|34
|
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|10
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|
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|
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|
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|
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|6
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|
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|20
|5
|6
|9
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|21
|
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|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
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|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7
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