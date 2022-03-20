Глава РПЛ Хачатурянц подтвердил, что прилетел в Россию

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил информацию о том, что вернулся в Россию.

«Вернулся ли я обратно в Россию? Да, вчера я прилетел в Москву. Все хорошо, работаю», — сказал Хачатурянц «СЭ».

Ранее, 9 марта, стало известно, что Хачатурянц находится не на территории России. По неофициальным данным, он был в Лондоне. Сам глава лиги позднее сообщил, что уехал из Москвы «по личным обстоятельствам» и находился не в Англии.

53-летний Хачатурянц был утвержден президентом РПЛ в ноябре 2021 года.