Дивеев высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Нижним Новгородом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об ожиданиях от матча 9-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

«Нам важно подкрепить хорошие результаты прошедших матчей очередной победой. Но будет непросто. Мы играли с «Нижним Новгородом» летом, и они показали себя сложным соперником. Но надеюсь, что в день рождения смогу отпраздновать победу!» — цитирует Дивеева пресс-служба ЦСКА.

Сегодня играем в Нижнем! И герой превью сегодня просто не мог быть другим ?



? #ННЦСКА

? #РПЛ

? 19:00 мск

? Стадион Нижний Новгород

? Матч Премьер pic.twitter.com/jgtOAZibxT — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 27, 2021

Матч 9-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — ЦСКА пройдет сегодня, 27 сентября, на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19.00 мск. Армейцы в восьми турах набрали 13 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице.