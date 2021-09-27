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Дивеев высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Нижним Новгородом»

11:53
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об ожиданиях от матча 9-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

«Нам важно подкрепить хорошие результаты прошедших матчей очередной победой. Но будет непросто. Мы играли с «Нижним Новгородом» летом, и они показали себя сложным соперником. Но надеюсь, что в день рождения смогу отпраздновать победу!» — цитирует Дивеева пресс-служба ЦСКА.

Матч 9-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — ЦСКА пройдет сегодня, 27 сентября, на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 19.00 мск. Армейцы в восьми турах набрали 13 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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