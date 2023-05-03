Мацукатов считает, что психология повлияла на Шапи больше коронавируса

Воспитанник «Краснодара» Алекс Мацукатов поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Магомеде-Шапи Сулейманове.

«Действительно ли на Шапи так повлиял коронавирус? Коронавирус точно повлиял на него негативно — это выяснилось по его физическому состоянию. Но больше думаю, что это психология. Он играл хорошо, но ему не давали шанса в «Краснодаре». Возможно, на фоне этого последовал спад», — приводит слова Мацукатова Metaratings.ru.

Сулейманов является воспитанником «Краснодара». За основную команду клуба он провел 122 матча, в которых забил 23 гола и сделал восемь результативных передач. Нынешний сезон футболист проводит в составе «Хапоэль» Беэр-Шева на правах аренды.