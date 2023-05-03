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Сегодня, 16:50

Игнатьев рассказал об ожиданиях от работы Евсеева в «Факеле»

Виктория Кравченко
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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, чего ждет от работы Вадима Евсеева на посту главного тренера «Факела».

«Я знаю хорошо Евсеева и точно знаю, что при его амбициях, характере, умении говорить в глаза человеку то, что он думает, хуже «Факелу» он не сделает. Вадим один из тех людей, которые вызывают у меня искренне соучастие. Я очень хочу, чтобы у него получилось в Воронеже. Евсеев на правильном пути, и он один из молодых тренеров, которые по-настоящему умеют работать и требовать с себя и футболистов. Думаю, что Вадим изменит ситуацию, в которой сейчас находится «Факел». Многое упущено у воронежцев, но он наведет там порядок и сделает боеспособный коллектив», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне РПЛ «Факел» после 25 туров занимает 14-е место. Свой пост Евсеев занял 1 мая. Дебютный матч на посту главного тренера «Факела» специалист проведет 6 мая в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова».

Вадим Евсеев
ФК Факел (Воронеж)
Борис Игнатьев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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