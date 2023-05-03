Игнатьев рассказал об ожиданиях от работы Евсеева в «Факеле»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, чего ждет от работы Вадима Евсеева на посту главного тренера «Факела».

«Я знаю хорошо Евсеева и точно знаю, что при его амбициях, характере, умении говорить в глаза человеку то, что он думает, хуже «Факелу» он не сделает. Вадим один из тех людей, которые вызывают у меня искренне соучастие. Я очень хочу, чтобы у него получилось в Воронеже. Евсеев на правильном пути, и он один из молодых тренеров, которые по-настоящему умеют работать и требовать с себя и футболистов. Думаю, что Вадим изменит ситуацию, в которой сейчас находится «Факел». Многое упущено у воронежцев, но он наведет там порядок и сделает боеспособный коллектив», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне РПЛ «Факел» после 25 туров занимает 14-е место. Свой пост Евсеев занял 1 мая. Дебютный матч на посту главного тренера «Факела» специалист проведет 6 мая в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова».