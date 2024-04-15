Мацуев об отставке Абаскаля: «Это решение зрело давно, сезон полностью провален»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказался об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера клуба.

35-летний испанец покинул московскую команду 14 апреля. Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

«Это решение зрело давно, сезон полностью провален. И ни надежд, ни просвета — ничего. На мой взгляд, это делать нужно было еще давно, и так было все ясно в осенней части чемпионата, о чем я уже говорил.

Я уже много раз говорил: у нас один раз получилось с «ноунеймом» — это был Каррера. Да, действительно тогда все совпало, был ли это действительно «багаж Аленичева» или нет, но после драки кулаками не машут. А все остальные назначения и отставки иностранных специалистов, как мы понимаем, ни к чему не привели. Хотелось бы от руководства «Спартака» иметь ясный план», — цитирует Мацуева ТАСС.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В игре 24-тура красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1).

Как сообщил журналист Иван Карпов, после отставки Абаскаль получит от московского клуба компенсацию в размере половины заработной платы — 850 тысяч евро.