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Сегодня, 09:45

Мацуев об отставке Абаскаля: «Это решение зрело давно, сезон полностью провален»

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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказался об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера клуба.

35-летний испанец покинул московскую команду 14 апреля. Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

«Это решение зрело давно, сезон полностью провален. И ни надежд, ни просвета — ничего. На мой взгляд, это делать нужно было еще давно, и так было все ясно в осенней части чемпионата, о чем я уже говорил.

Я уже много раз говорил: у нас один раз получилось с «ноунеймом» — это был Каррера. Да, действительно тогда все совпало, был ли это действительно «багаж Аленичева» или нет, но после драки кулаками не машут. А все остальные назначения и отставки иностранных специалистов, как мы понимаем, ни к чему не привели. Хотелось бы от руководства «Спартака» иметь ясный план», — цитирует Мацуева ТАСС.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В игре 24-тура красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1).

Как сообщил журналист Иван Карпов, после отставки Абаскаль получит от московского клуба компенсацию в размере половины заработной платы — 850 тысяч евро.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Денис Мацуев
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Список судей РПЛ значительно расширен
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 0 : 1
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 2 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
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Джон Кордоба

Краснодар

 11
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Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
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Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
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