Список судей РПЛ значительно расширен

На прошлой неделе бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило в новой редакции список судей и ассистентов, которые могут обслуживать матчи чемпионата и Кубка России в сезоне-2023/24, сообщил сайт РФС.

Как стало известно «СЭ», он значительно расширен по инициативе департамента судейства. Теперь в него входят около 30 рефери и 50 их помощников.