Газизов заявил о возвращении Урунова на поле после возобновления чемпионата

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о состоянии полузащитника уфимского клуба Остона Урунова.

«Урунова совсем не видно? Самое главное видеть его на поле. Он получил травму осенью, такое бывает. Мы же надеемся на все хорошее, увидеть его в официальных играх. Можно ожидать его появления на поле после возобновления чемпионата? Конечно. Надо еще работать», — сказал Газизов «СЭ».

Урунов получил травму в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел на поле 7 матчей.