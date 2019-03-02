Мачей Рыбус: "В "Локомотиве" настоящий коллектив, никаких проблем и конфликтов"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус подвел итоги сборов и отметил, что железнодорожники полностью готовы к возобновлению чемпионата. Сегодня "Локомотив" в матче 18-го тура сыграет с "Крыльями Советов".

– Отлично поработали на сборах. Понравился сбор в Катаре – мы там были впервые, – , – приводит слова Рыбуся пресс-служба железнодорожников. – Очень хорошая инфраструктура, поля, тренажерные залы. Даже застали настоящую песчаную бурю – тоже весьма необычно. С удовольствием поехал бы ещё раз. Может, загляну на следующий чемпионат мира!

​К возобновлению чемпионата готовы на все сто! Матч с "Крыльями" будет очень показателен. Сборы и товарищеские игры в Испании – это одно, но в Москве другие условия, другой футбол. Надо выигрывать. Мы стали сильнее, лучше сыгрались. В команде отличная атмосфера – мы с удовольствием ходим на совместные ужины, настоящий коллектив, никаких проблем и конфликтов. Это очень важно в футболе и здорово, что в "Локомотиве" собрались такие ребята. Понятно, что в жизни кто-то с кем-то общается больше, с кем-то меньше – но на поле мы все друг за друга и до конца.

Идеальное завершение сезона? Конечно, если бы удалось повторить успех прошлого года! Отрыв от первого места сейчас – шесть очков, это не так много. Мы должны концентрироваться на каждой игре, быть лучше. Очень хотим попасть в Лигу чемпионов. Этого тоже достаточно для счастья.