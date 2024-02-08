Люксембургский футболист «Спартака» рассказал, какие подарки привозит из России

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» рассказал, какие подарки привозит родным из России, и какие везет друзьям в Москву.

— Из России я привожу в Люксембург и на Кабо-Верде легендарные матрешки! Я уже не помню, сколько десятков их раздарил, ха-ха. А люди все просят и просят... В Россию же обычно привожу каучуковые браслеты-обереги с Кабо-Верде. Дарю ребятам, если просят, — сказал Мартинс.

Мартинс, который живет в Люксембурге и выступает за сборную этой страны, имеет предков с Кабо-Верде. Футболист перешел в «Спартак» 31 января 2022 года на правах аренды из швейцарского «Янг Бойз». В мае того же года московский клуб выкупил контракт люксембуржца, подписав с ним соглашение до лета 2026 года.