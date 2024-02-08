Колосков высказался против приглашения в РПЛ иностранных судей

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о приглашении иностранных арбитров на матчи РПЛ.

«Ничего, кроме неразберихи, не жду от приглашения судей из Катара, Саудовской Аравии и Белоруссии. У нас достаточно своих квалифицированных судей. Если кто-то считает, что их не хватает, то нужно ими заниматься. Какой смысл везти арбитров из Катара и Белоруссии? Там что, футбол высочайшего уровня? Или судьи, которые судят финальные матчи чемпионата мира? Не знаю, для чего это делается, какая здесь политика и какой тайный смысл. Я считаю, что со спортивной точки зрения такие решения ничего общего с повышением класса судейства не имеют», — цитирует Колоскова Legalbet.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» заявил, что ожидает появления иностранных арбитров в чемпионате России уже этой весной.

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства.