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Судейство

8 февраля, 10:03

Колосков высказался против приглашения в РПЛ иностранных судей

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о приглашении иностранных арбитров на матчи РПЛ.

«Ничего, кроме неразберихи, не жду от приглашения судей из Катара, Саудовской Аравии и Белоруссии. У нас достаточно своих квалифицированных судей. Если кто-то считает, что их не хватает, то нужно ими заниматься. Какой смысл везти арбитров из Катара и Белоруссии? Там что, футбол высочайшего уровня? Или судьи, которые судят финальные матчи чемпионата мира? Не знаю, для чего это делается, какая здесь политика и какой тайный смысл. Я считаю, что со спортивной точки зрения такие решения ничего общего с повышением класса судейства не имеют», — цитирует Колоскова Legalbet.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» заявил, что ожидает появления иностранных арбитров в чемпионате России уже этой весной.

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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