В «Ростове» рассказали, что отклонили предложение по Глебову из турецкого чемпионата

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что клуб не стал отпускать полузащитника Данила Глебова в другую команду в зимнее трансферное окно.

— К вам обращались по Глебову из Европы?

— Да, — приводит Sport24 слова Рыскина.

— Какой чемпионат?

— Турция.

— Почему не отпустили?

— Не устроило предложение

Ранее Глебов рассказывал, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

24-летний полузащитник выступает за «Ростов» с января 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 24 матча, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с ростовчанами рассчитан до лета 2028 года.