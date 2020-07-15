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Гламурные девушки и дорогие машины? Алексей Миранчук — об образе жизни футболиста

00:45
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал об отношении людей к образу жизни футболистов. По словам футболиста, он не пытается показать свою любовь к гламурному стилю. В интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» он ответил на вопрос о фото звезд в соцсетях с девушками и роскошными автомобилями.

— Если кто-то что-то в ком-то ищет, он в своих глазах это найдет, — сказал Миранчук. — Но иногда это может быть неправдой. Машины... Если у меня есть эта машина и я стал показывать на поле себя хуже, наверное, я бы тоже решил: «Купил себе машину, перестал на поле что-то показывать, сто процентов голова забита другим». Но мы никогда не знаем, что у человека в голове. Он, может быть, так же работает, так же отдается делу. Но давление может влиять. Мне всегда хотелось поездить на классных машинах, почувствовать так себя... Люди видят то, что хотят увидеть.

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