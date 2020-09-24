Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе поделился мыслями о матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Не только с «Уфой» — любой матч очень сложный. Все матчи складываются довольно тяжело. Нужно, конечно, забивать, потому что после забитого мяча есть возможность развивать успех, игра раскрывается. При счете 0:0, конечно, многие команды предпочитают играть очень низко, компактно, вскрывать такую оборону достаточно сложно», — сказал Семак.

Матч «Зенит» — «Уфа» в субботу, 26 сентября. Начало — в 16.30 (мск).